AOC’nin çerçevesiz iki AGON oyun monitörü piyasaya çıktı

AOC’nin birinci sınıf AGON oyun ürün grubunda bulunan yeni monitörleri 16:9 VA panellerine sahip. 31.5 inçlik (80 cm) AOC AGON AG322QCX, büyük ekranının 2560 x 1440 QHD çözünürlüğü ile ayrıntıları canlandırıyor. Daha kompakt olan 27 inçlik (68.6 cm) çeşidi ile, AOC AGON AG272FCX ise Full HD (1920 x 1080) çözünürlük ile donatıldı. Yalnızca 1800 mm yarıçapına sahip bu kavis ise, oyuncuların en sevdikleri sanal dünyaların sürükleyiciliğine tamamen kapılabilmelerini sağlıyor. Üstelik bu sanal dünyalar, VA teknolojisi sayesinde canlı renklerle ışıldıyor. Üstünden ve yanlarda sanki hiç çerçeve yok gibi, işte bu yüzden sürükleyicilik daha da artıyor.

Rekabetçi ve çok yönlü

Oyuncuların aradığı hızlı tepki süresini mümkün kılmak için her iki ekranda da 144 Hz’lik yüksek yenileme hızı bulunuyor ve her iki ekran da AMD FreeSync desteği sunuyor. İşte bu yüzden hız yüklü oyunları, hareket bulanıklığı, yırtılma ya da tutukluk olmadan görüntüleyebiliyor. Ek özellikler arasında monitörün bazı iç görüntü işlemesini atlayarak gecikmeyi daha da azaltan Düşük Girdi Gecikmesi Modu da var. AOC Gölge Kontrolü de karanlıkta ya da aydınlıkta kalan kısımların maskelediği ayrıntıları oyuncuların görmesini sağlıyor. Modele dahil AOC QuickSwitch kontrol aygıtı ile ise kullanıcılar çeşitli önceden belirlenmiş özellikleri ve ayarları, OSD üzerinden geçmek zorunda kalmadan, kolayca değiştirebilirler.

Oyuncuların sağlıklı ve rahat olmalarını sağlamak için ise AOC’nin Flicker-Free Teknolojisi ve AOC Düşük Mavi Işık Modu (Low Blue Light Mode) uzun oyun seanslarında gözlerinin korunmasına yardımcı oluyor. AOC Ergo Base taban sayesinde sunulan yükseklik, eğilme ve sağa sola dönme ayarları da oyuncuların duruşunu iyileştirmeye yardımcı oluyor. Arkadaki ve alt çerçevedeki, isteğe göre ayarlanabilen LED ışıklar, toplanır kulaklık tutucu ve taşıma kolu da bu etkileyici özellikler bütününü tamamlayarak rahatlığı ve tarzı bir araya getiriyor.

AOC’nin AGON AG322QCX ve AGON AG272FCX monitörleri şu anda piyasada. Üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatları ise sırasıyla 539 USD ve 399 USD.