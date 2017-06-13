App Store'da dolandırıcılara dikkat!

Apple, iOS'in uygulama mağazası App Store'u sürekli denetleyerek, kötücül yazılımların mağazada yer almasını engelliyordu. Ancak geliştiriciler Apple'ı geçmenin de yolunu buldu. Kötücül yazılımları direkt uygulamaya ekleyemeyen geliştiriciler, insanları dolandırmak için çok farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Niyeti bozmuş olan bu geliştiriciler; Apple'ın resmi olarak sunduğu uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak, insanları dolandırıyor. Örneğin; bir uygulamanın deneme sürümünü kullanmak için ücretsiz 7 günlük deneme başlat seçeneğini kullanıyorsunuz. Ancak bu 7 günlük denemeyi başlattığınız anda, otomatik abonelik yenileme özelliği de açılıyor.

Deneme süreniz olan 7 gün geçtikten sonra ise; uygulama sizden haftalık 99 dolar almaya başlıyor. Ayda 400 dolar yani ortalama 1.400 TL sizin cebinizden çıkmış oluyor.

Apple'ın henüz bu açık için bir girişimi bulunmuyor. Eğer bu tarz bir uygulamada deneme sürümü başlattıysanız; Ayarlar>iTunes ve App Store>Apple Kimliği>Apple Kimliğini Göster>Abonelikler bölümünden otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz.