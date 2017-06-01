App Store'a uygulama geliştirenler köşeyi döndü!

Apple, önümüzdeki hafta yaptığı WWDC 17 öncesinde, App Store geliştiricilerinin uygulamalardan toplamda ne kadar kazandıklarını açıkladı. Açıklamalara göre App Store gelişticileri toplamda bu zamana kadar 70 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Ancak bu gelirin büyük bir kısmı Apple'a ait. Peki, Apple uygulamalardan nasıl kar elde ediyor?

App Store'da satılan uygulamalarda 70/30 kuralı uygulanıyor. Yani App Store'da uygulama satan bir geliştirici, ödenen tutarın %70'ini alıyor. Geriye kalan %30'luk bölüm ise Apple'ın kasasına gidiyor.

Son yapılan kazanç açıklamalarında, Apple'ın hizmetler bölümünden oldukça fazla kar elde ettiğini zaten biliyorduk. Bu açıklama ile birlikte, hizmetler bölümündeki en fazla pay sahibinin App Store olduğunu da öğrenmiş olduk.

Philip Schiller konuyla ilgili; "Geliştiriciler tarafından kazanılan 70 milyar dolar akıl almaz. Geliştiricilerimizin yarattığı yeni uygulamalara hayret ediyoruz ve önümüzdeki hafta bunları Dünya Genelinde Geliştiriciler Konferansı'nda tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz "dedi.

Şirket, ayrıca App Store'un en büyük kar yaptığı alanları da listeledi. Apple'ın açıklamasına göre; App Store'daki büyük gelir oyun ve eğlence kategorisine ait. Kullanıcılar, uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak ciddi anlamda bir ödeme yapıyor. Netflix ve Spotify aboneliklerinin büyük bir bölümü de App Store üzerinden başlatılıyor.

Apple, Fotoğraf ve Video kategorisinden elde edilen gelirin %90'a yakın bir oranda arttığını söyledi. Aynı zamanda Yaşam Tarzı, Sağlık ve Fitness kategorisinde de %70'e yakın bir gelir artışı sağlandı.