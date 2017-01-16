App Store, Google Play Store'u solladı!

2016 yılını geride bırakmamızla birlikte, geçtiğimiz yıla ait veriler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Bugün bu verilere, mobil işletim sistemlerinin uygulama mağazalarından elde edilen gelir ve hangi uygulamanın daha çok kazandırdığı eklendi.

Açıklanan verilere göre; App Store 2016 yılında Google Play Store'dan daha fazla gelir elde etti. 2016 yılında App Store tam 5.4 milyar dolar gelir elde ederken, Google Play Store, 3.3 milyar dolar gelir elde etti.

App Store 2015 yılında 3.5 milyar dolar gelir elde etmiş Google Play Store ise 1.8 milyar dolarda kalmıştı. Bu verilere bakarak Google'ın Apple'ın bir yıl gerisinden geldiğini söyleyebiliriz.

Açıklanan bir diğer veri ise hangi uygulamanın (oyunlar listeye dahil edilmedi) en çok kazandırdığı ile ilgili. Verilere göre; Spotify, App Store'da zirvede yer alıyor. Google Play Store'un başında ise Line yer alıyor.

Ancak Spotify, App Store'da o kadar çok kazandırmış ki ortalama listede bile ilk sıraya yerleşiyor.

App Store tarafında 2. sırada Netflix, 3. sırada Line, 4. sırada Pandora ve 5. sırada HBO Now bulunuyor.

Google Play tarafında ise 2. sırada Tinder, 3. sırada Pandora, 4. sırada HBO Now ve 5. sırada ise Line Manga yer alıyor.