Apple, App Store'da gizemli bir uygulama yayınladı!

Apple'ın bugünkü WWDC 17 etkinliğinde iOS 11 sürümünü resmen tanıtacak. iOS 11 ile ilgili bugün ilk sızıntı App Store'dan geldi. Apple, App Store'da bugün Files adını verdiği bir uygulama yayınladı. Ücretsiz olarak sunulan Files uygulaması hakkında henüz bir açıklama ve ekran görüntüsü paylaşılmadı.

Ancak, Apple Files uygulamasının 32 Bit uygulamaların klasörleneceği bir uygulama olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz gibi iOS 11 ile birlikte 32 Bit uygulamalara olan destek sonlandırılacak. Muhtemelen Apple, 32 Bit uygulamaları Apple Files klasöründe toplayacak ve kullanıcılara 32 Bit uygulamaların ana ekranda yerlerini değiştirmesine izin vermeyecek.

Bir diğer görüşe göre ise Apple Files uygulaması iCloud Drive gibi çalışacak. Yani kişisel dosya ve dökümanlarınızı Apple Files ile iPhone veya iPad'in hafızasında saklayabileceksiniz. Ancak bu ihtimal iOS'in kapalı yapısından dolayı çok düşük görünüyor.