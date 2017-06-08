Apple, 2017'nin en iyi tasarımlı uygulamalarını seçti!

Apple, WWDC 17 sonrasında App Store'da yer alan tasarımları ile ön plana çıkan uygulamaları listeledi. Bu uygulamalar arasında geçtiğimiz gün incelemesini yaptığımız Things 3, Bear, Airmail ve Elk uygulamaları yer alıyor. Apple Design Awards kazanan uygulamaların yanında; Old Man's Journey ve Severed gibi oyunlar da ödül almayı başardı.

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