Apple, 2017'nin en iyi tasarımlı uygulamalarını seçti!

Apple, 2017'nin en iyi tasarımlı uygulamalarını ve oyunlarını seçti. Bakalım bu uygulama ve oyunları beğenecek misiniz?

08/06/2017 09:30

Apple, WWDC 17 sonrasında App Store'da yer alan tasarımları ile ön plana çıkan uygulamaları listeledi. Bu uygulamalar arasında geçtiğimiz gün incelemesini yaptığımız Things 3, Bear, Airmail ve Elk uygulamaları yer alıyor. Apple Design Awards kazanan uygulamaların yanında; Old Man's Journey ve Severed gibi oyunlar da ödül almayı başardı.

--> Things 3 incelemesi

--> Bear incelemesi

Blackbox (Ücretsiz)

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    Yazar: Ender Öztürk

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