Apple'dan, iPhone 8 satışı için iPhone 7 hamlesi!

12 Eylül'de Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus ve Apple iPhone X'in piyasaya çıktığı gün, teknoloji şirketi 256GB Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus ürünlerini sunmayı bıraktı . Bu, bugün yayınlanan bir habere göre, bir Apple müşteri hizmetleri temsilcisi bu bilgiyi soğruladı. Aslında, Apple'ın online mağazasına yapılan bir gezi, Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus'ın artık yalnızca 32GB ve 128GB sürümlerinde mevcut olduğunu gösteriyor.



Söylenenlere göre Apple, bunu 256GB model olan Apple iPhone 8 ve Apple iPhone 8 Plus satışlarına teşvik etmek için yaptı. Yaklaşan Apple iPhone X içinde 256GB dahili depolama alanına sahip bir model de yer alacak. Halen, iPhone 8'in satışlarının daha önceki iPhone modellerinin satışlarının gerisinde kaldığı söyleniyor. Birçoğu, satın alma kararını vermeden önce onuncu yıldönümü modelini beklemek ve kontrol etmek istemekle birlikte, bazıları zayıf iPhone 8 satışlarının premium iPhone X'in neden olduğunu söylüyor.