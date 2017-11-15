Apple A11X, sekiz çekirdekle donatılacak!

Apple, Eylül ayında en güçlü mobil yongası A11'i Phone 8, 8 Plus ve iPhone X modelleriyle birlikte tanıtmıştı. Bilindiği üzere A11 Bionic, altı çekirdekli yapısı sayesinde Amerikalı üreticinin cephanesindeki en çarpıcı donanım kalemi konumunda.



Firmaya yakın kaynaklara göre, 2018 yılında satışa sunulacak tablet cihazlar 8 çekirdekli A11X yongası ile donatılacak ve A11 Bionic'in pabucu dama atılacak. Apple hali hazırda benzersiz bir tek çekirdekli işlemci performansına sahip. Şirket, A11X ile sektörün en hızlı çoklu-çekirdek performansına ulaşmaya niyetli. Böylece Apple, Android temelli rakiplerine de üstünlük sağlayabilecek.

Şirketin ilk sekiz çekirdekli işlemcisi olma unvanını taşıyacak olan A11X, TSMC’nin 7 nm'lik mimarisi üstüne inşa edilecek ve düşük enerji tüketimi ile de iddialı olacak.