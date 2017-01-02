Apple AirPods, bu sticker ile alay konusu oldu!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde 779 TL fiyat etiketi ile satışa sunmuş olduğu kablosuz kulaklık AirPods, adeta yok satmıştı. Bugün itibari ile gönderim süresi 6 hafta olarak gösterilen Apple AirPods, ses kalitesinden daha çok sunmuş olduğu teknoloji ile ön plana çıkıyor.

Bir kulaklığın ses kalitesinden daha çok teknolojisi ile öne çıkmasının garipsendiği bugünlerde; bir internet sitesi AirPods'un çalınmasını engellemek için ilginç bir projeye imza attı.

Floss Sticker yani diş ipi sticker'ı olarak satışa sunulan sticker, AirPods'u çalınmalara karşı bir nebze olsa da korumak için tasarlanmış. Bildiğiniz gibi AirPods'u taşımanız ve şarj etmeniz için bir kutusu bulunuyor. Bu kutu yapısı itibari ile diş ipi kutularına çok benziyor. Floss Sticker'da yer alan Oral O Glides (telif hakları yüzünden Oral B değil) ibaresi sosyal medyada alay konusu oldu.

AirPods'un kutusunu bir sticker ile diş ipi kutusuna çevirmek çok kolay görünüyor. 4.99 dolara satılan Floss Sticker sayesinde, AirPods'un çalınmasının önüne bir nebze de olsa geçilmiş oluyor. Kim bir diş ipi kutusunu çalmak istesin ki?