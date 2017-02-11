Apple AirPods İnceleme

Apple, iPhone 7 ile 3.5mm kulaklık girişini kaldırarak yıllardır süren kablo bağımlılığımızı ortadan kaldırmayı hedefledi. Tabii Apple’ın tek hamlesi 3.5mm ile kalmadı. Apple, iPhone 7 ile birlikte kablosuz kulaklığı AirPods’u da tanıttı. Tasarımı ile EarPods’un kablolarının kesilmiş halini andıran AirPods, fiyatı ile de her bütçeye hitap etmeyeceğinin sinyallerini veriyordu. Peki, AirPods’un numarası ne? AirPods parasını hakediyor mu? Ses konusunda AirPods nasıl? İşte bu soruların cevabını AirPods inceleme yazımızda veriyoruz.

Apple AirPods inceleme

Tasarım

AirPods’un tasarımı tüm kulak tiplerine uygun olması için EarPods’un yapısına çok benzetilmiş. Ancak AirPods’un tasarımında ergonomik açıdan bir takım iyileştirmeler bulunuyor. İlk etapta fark edilmeyen bu değişiklik, AirPods’u kulağınıza taktığınızda ortaya çıkıyor. EarPods’un bazı kulaklardan düştüğü şikayetleri ile sıkça karşılaştık. Ancak Apple, burada ergonomiyi geliştirerek AirPods’un kulağa tam oturmasını ve aktivite sırasında bile düşmemesini sağlamış.

Kulakta varlığı yokluğu belli olmayan, 4 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip olan AirPods, gün boyu kulağınızda kalsa bile size rahatsızlık vermiyor. Ses konusunda olduğu kadar insan sağlığını da düşünen Apple’ın, tercihiniz uzun kullanımda kulak zarına zarar veren kulakiçi yapıdan yana kullanmayarak çok doğru bir hamle yaptığını söyleyebiliriz.

AirPods, kulakta eski bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duruyor. AirPods’u taktığınızda dışarıdaki insanların garip bakışları ile karşılama ihtimaliniz çok yüksek. Hatta yaşlı olarak nitelendireceğimiz kesim, AirPods’u ilk bakışta bir küpeye bile benzetiyor. İşin mizahi tarafı bir yana AirPods’un kulakta çok şık ve zarif göründüğünü söyleyebilirim.

“AirPods adeta bir kulak aksesuarı gibi”

AirPods, şarj konusunda kullanıcıya kolaylık sağlayarak diş ipi kutusuna benzer ve neredeye aynı boyutta olan bir taşıma kutusu ile geliyor. Oldukça sadece olan bu kutunun arka yüzeyinde Bluetooth eşlemesini yapmanız için bir adet tuş, şarj ve bağlantı göstergesi için de kutunun iç bölümünde bir adet LED ışık yer alıyor.

Mıknatıslı bir yapıda olan AirPods’un kutusu, bu yapısından dolayı kulaklıkları çok kolay bir şekilde kutusuna koyma imkanı sunuyor.

Ses

Geldik herkesin merakla beklediği AirPods’un ses konusunda. Çoğu incelemelerde AirPods’un EarPods’tan farklı ses vermediği dile getirilmişti. Açıkçası bu beni biraz korkutmuştu. Ancak AirPods’u kulağıma takar takmaz, bu yorumların koca bir yalandan ibaret olduğunu fark ettim. AirPods’un Bass tepkimesinin, EarPods’a göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle alt frekanslar, sanki bir kulakiçi kulaklıkta olduğu gibi aktarılıyor. Tabii AirPods’u yapısından dolayı asla bir kulakiçi kulaklık ile karşılaştıramayız. Geniş bir sahne sunan AirPods, müzikteki enstrumanları net bir şekilde duymanızı sağlıyor.

Evet belki de AirPods’a 899 TL verene kadar Hi-Fi seviyesinde kulaklıklar alınabiliyor. Ancak bu noktada AirPods’un kabloyu ortadan kaldırma ve teknoloji sunma gibi bir amaç için ürettiğini unutmamak gerekiyor.

“AirPods’taki amaç ses değil, ses ve teknoloji”

Piyasadaki çoğu sözde(!) kablosuz kulaklıkta iki farklı kanalı beslemek için bir kablo yer alıyor. Bu kablo sayesinde sağ ve sol kanallara ses aktarılıyor. AirPods’un çalışma yapısı barındırdığı teknoloji ile farkını ortaya koyuyor.

Teknoloji

AirPods’un barındırdığı en büyük teknoloji Apple W1 çipi. Peki, kulaklığın fiyatını 899 TL’ye yükselten Apple W1 çipi ne işe yarıyor? AirPods’ta yer alan optik sensör ve hareket ivmeölçer kulaklığın takılı olup olmadığını algılıyor. Apple W1 çip bu noktada devreye giriyor ve ses kanallarını, bu sensörler yardımı ile takılı olan kulaklığa yönlendiriyor. Apple W1’in düşük güç tüketimi ile 5 saat gibi uzun bir süre kullanım süresi süren AirPods’ta, Siri’yi kontrol etmek için özellik yer alıyor.

AirPods kulağınızdayken çift tıklayıp Siri’yi devreye sokabilir veya ayarlardan çift tıklama özelliğini müziği başlatıp/durdurma seçeneği ile değiştirebilirsiniz. AirPods'un üzerinde yer alan hüzmeleme özellikli çift mikrofon sayesinde iPhone ile görüşme yaparken, dış çevrenin sesleri nerdeyse sıfırlanıyor ve size net bir şekilde sesinizi karşı tarafa iletme imkanı sunuluyor.

AirPods’un bayıldığım en güzel özelliği ise kutusunu açar açmaz iOS cihaz ile eşleşmesi oldu. AirPods’umu iPhone 7 ile eşleştirdiğimde, iCloud hesabıma bağlı olan Apple Watch ve MacBook Pro cihazlarım ile de AirPods otomatik olarak saniyeler içerisinde eşleşti. Ekosistemi sağlam temellere oturtan Apple, aynı sorunsuzluk ve stabiliteyi AirPods’ta da sunuyor. AirPods ile cihazlarım arasında geçiş yapmak ise çok kolay.

Çalışırken, Apple Music ile iTunes’tan müzik dinlerken kaynak seçimi ile sesi AirPods’a aktarabiliyor, MacBook’u kapattıktan sonra anında iPhone ile bağlantı kurabiliyor, spor yapacağım zaman ise iPhone’u yanıma almadan, Apple Watch’a attığım şarkıları AirPods ile dinleyebiliyorum. Ve bu bağlantı geçişlerini sadece 2-3 saniye içerisinde yapıyorum. Eğer ekosistem istiyorsanız AirPods bu isteğiniz fazlasıyla yerine getiriyor.

Artılar

- Apple ekosistemine mükemmel bir uyum sağlamış.

- Tamamen kablosuz yapısı ile sınırsız bir özgürlük sunuyor.

- EarPods’a göre daha iyi bass tepkimesine sahip.

- Kutusu ile 24 saati bulan uzun bir kullanım süresi sunuyor.

- Kusursuz bir tasarıma sahip.

- Eller serbest modunun tam karşılığını veriyor.

Eksiler

- Yüksek fiyat.

- Ses kalitesi bir tık daha iyi olabilirdi.

- Nadir de olsa AirPods’un ergonomisine bağlı bağlantı kopmaları yaşanabiliyor.