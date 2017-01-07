Apple, AirPods'u kaybetmenizi mi istiyor?

Apple'ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods için geçtiğimiz günlerde Finder for AirPods isimli uygulama App Store'da yayınlanmıştı. Finder for AirPods uygulaması sayesinde eğer AirPods'u kaybederseniz, Bluetooth yardımı ile bulabiliyordunuz. Ancak Apple bu uygulamayı dün sessiz sedasız App Store'dan kaldırdı.

Bildiğiniz gibi Apple'ın AirPods için başlatmış olduğu bir program var. AirPods programı sayesinde; eğer AirPods'tan birini kaybederseniz 69 dolar veya şarjlı kutusunu kaybederseniz yine 69 dolar ödeyerek yenisini satın alabiliyorsunuz.

Apple'ın AirPods bulucu Finder for AirPods uygulamasını mağazadan kaldırması, kaybedilen kulaklığın bulunması yerine ücret ödeyerek yenisini satın almaya yönlendirdiği izlenimini bırakıyor.

Finder for AirPods uygulamasının henüz neden ve hangi sebeple kaldırıldığı bilinmiyor. Bakalım Apple bu konuda nasıl bir açıklama yapacak?