Apple, Android kullanıcılarına göz dikti

Apple son zamanlarda resmi web sitelerinin bazı bölümlerini güncelledi. Şimdi, iOS'a geçmek isteyebilecek Android kullanıcılarına ayrılmış bir bölüm içeriyor.

Aşağıdaki geçiş linkinden erişilebilen yeni Switch web sayfasında "Yaşam iPhone'da daha kolay ve açtığınız andan itibaren başlıyor" sözleriyle Android kullanıcılarını cezbetmeye çalışıyor.



Sayfayı aşağı kaydırarak, Apple'ın bir iPhone'a geçmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmenin çeşitli nedenlerini keşfedeceksiniz. Google Play'den ayrılmış olan iOS uygulamasına taşıdıktan sonra verilerinizi aktarmak, bir esinti kadar kolay diyor Apple.

Adil olmak gerekirse, iPhone'dan bir Android telefona geçiş yapmak oldukça kolay. Bu yüzden gerçekten Apple burada büyük bir avantaja sahiptir diyebiliriz.



Apple'ın yapabileceği ve övünebileceği şeyler, iPhone'ların çok hızlı olması (özel tasarlanmış yonga setleri sayesinde) harika kameralar, gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri ve genel olarak iOS'un sezgisel ve kullanımı basit olması..



Apple, belirli bir iPhone'a geçmeniz gerektiğini söylemiyor. Şirket, Switch sayfasının alt kısmında şu anda satın alınabilecek tüm iPhone modellerini sunuyor. Bunlar arasında, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s ve iPhone SE bulunuyor. Ayrıca, eski telefonunuzda işlem yapıyorsanız, bir iPhone satın almak için 260 $'a kadar kredi alabileceğinize ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Yeni Switch web sayfasının sürümüne dikkat çekmek için Apple, Android telefonu bir iPhone için atmanın kolaylığını vurgulayan bir dizi kısa video yayınladı.

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