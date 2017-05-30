Apple, Android'e taş atmaya devam ediyor!

Apple, uzun bir süredir gözünü Android kullanıcılarına dikmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda Google Play Store'da yayınladığı Move to iOS uygulaması ile iOS'e geçişi kolaylaştıran Apple, sonraki süreçte Android platformunu karalayan reklam filmleri yayınlamıştı.

Android'i güvenlik açıklarından ve kasma problemlerinden vuran Apple, bugün 3 yeni reklam daha yayınladı. Security ve Smooth isimlerini taşıyan bu reklamlarda, Android'deki takılma ve güvenlik açıklarına gönderme yapılıyor. Contacts reklamında ise Android'deki verilerinizi kolayca iOS'e aktarabileceğiniz vurgulanıyor.