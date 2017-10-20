Apple, Animoji yüzünden davalık olabilir!

Apple, iPhone X'in True Depth kamerası sayesinde Animoji adını verdiği yeni emoji devrini başlatmıştı. Animoji ile iPhone X sahipleri, iMessage uygulamasında yüzlerini emojiye entegre edip, hareketli ve sesli emojiler oluşturabiliyordu. Ancak Apple'ın başı Animoji yüzünden derde girebileceği bugün ortaya çıktı.

The Recorder'ın raporuna göre Animoji markasını Apple ihlal etmiş. Japonya'da yaşayan bir ABD vatandaşı olan Enrique Bonansea adına hukuk firması Susman Godfrey LLP tarafından ise bugün dava açıldı. Dava notlarında; 2014 yılında Animoji adında bir uygulamanın App Store'da yayınlandığı ve bu ismin 2015 yılında tescillendiği yer alıyor.

2014'ten beri App Store'da yer alan Animoji uygulamasını, Apple'ın iPhone X'i piyasaya sürmeden önce isim hakların satın almaya çalıştığı da dava notlarında yer alıyor. 18.000'den fazla indirilen Animoji uygulamasını Apple'ın satın almak yerine bu adı izinsiz kullanması çok konuşulacak gibi görünüyor.

Dava henüz sonuçlanmış değil. Muhtemelen olay anlatılanlar gibiyse Apple, Animoji isminden vazgeçebilir veya geliştiricinin istediği tazminat tutarını ödeyip büyük bir yara alıp Animoji ismini iPhone X'te kullanmaya devam edebilir. Bakalım Cupertinolu dev bu konuda ne yapacak?