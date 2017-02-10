Apple'ın başı iCloud açığı ile yine dertte!

Apple, 2011 yılında iCloud hizmetini devreye sokmuştu. Ekosistemin başarılı bir şekilde çalışması için bulut hizmeti üzerinden kullanıcı verilerini yedekleyen iCloud, geçtiğimiz yıllarda The Fappening olayı ile gündeme gelmişti. The Fappening olayında ünlülerin iPhone'larında yer alan uygunsuz fotoğrafların sızmasının ardından iCloud'da çift aşamalı güvenlik sistemine geçilmişti.

Kullanıcı hatasından dolayı yaşanan The Fappening olayı tam unutulmuşken şimdi de iCloud'un kullanıcı verilerini silinmesine rağmen sakladığı ortaya çıktı. iPhone'da cache dosyalarını silme ve geçmişi temizleme gibi yazılımlar geliştiren Elcomsoft firması, iOS'te ilginç bir açık keşfetti.

Elcomsoft'un belirttiğine göre; yazılımları ile iPhone'un verilerine eriştiklerinde Safari geçmişinin silinmiş olmasına rağmen, internet geçmişi hala iCloud tarafından saklanıyor.

Bu açığı Apple ile paylaşmayıp direkt kamuoyu ile paylaşan Elcomsoft, Apple'ın hızlı bir şekilde aksiyon olmasına neden oldu. Apple, bu olayın ardından iCloud sunucuları tarafında yapılan bir düzeltme ile Safari geçmişini silmeye başladı. Kasım 2015'ten bu zamana tutulan kayıtlar şimdilik silinmiş görünüyor.

Apple'ın konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.