Apple Campus 2'nin ismi belli oldu!

Apple bugün, Apple Campus 2’nin nisanda açılacağını ve adının Apple Park olacağını duyurdu. Mevcut Apple merkezinden 12.000’den fazla çalışanın Apple Park’a taşınması altı aydan fazla sürecek. 24 Şubat Cuma günü 62 yaşına girecek olan Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs onuruna, Apple, Apple Park’daki tiyatronun adını Steve Jobs Theatre yapacağını duyurdu. Tiyatro, Apple Park’taki büyük, uzay mekiğine benzer olan ana binaya bakan kampüsün en yüksek noktalarından birinde yer alacak.

Apple CEO’su Tim Cook, Steve’in Apple için vizyonu içinde bulunduğumuz zamanının ötesine uzanıyordu ve Apple Park’ın nesiller boyunca yeniliğin evi olduğu fikrine sahipti dedi ve çalışma ve park alanları ekibimize ilham vermek ve çevreye fayda sağlamak için tasarlandı ve dünyadaki türünün tek örneği olan en enerji verimli binasına ulaştık ve kampüs tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacak. diyerek sözlerini tamamladı.

Apple, 175 dönüm arazi ve yüzde yüz yenilenebilir enerji ile güçlendirilecek olan Apple Park’ı kurmak için Foster + Partners’la işbirliği yaptı. Uzay mekiği olarak anılan ana binaya 17 megawatt’lık çatı güneş enerjisi yerleştirildi. Yani Apple Park nisanda açıldığında dünyanın en büyük güneş enerjisi tesislerinden birine sahip olacak.

Apple Park’la ilgili resmi açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.