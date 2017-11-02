Apple CEO'su Tim Cook'tan şok eden sosyal medya açıklaması!

Tim Cook, dün akşam NBC Nightly News'de Lester Holt ile yaptığı röportajda, büyük sayının gruplar ve bireyleri hedefleyen reklamlar değil, yanlış bilgilendirme ve manipülasyon aracı olarak sosyal medyanın genel doğası olduğunu söyledi.

Cook, Büyük sorunun yabancı hükümetlerin reklamları olduğuna inanmıyorum. dedi ve ekledi Daha büyük sorun şu ki bu araçlardan bazıları insanları bölmek, insanları manipüle etmek, düşüncelerini etkilemek için sahte haberler almak için geniş numaralara almak için kullanılmaktadır.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Rusya ile bağlantılı reklamcılığın hem Google aramasında hem de YouTube reklamlarında ve Facebook ve Twitter reklam platformlarında yaygın olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta, üç teknoloji şirketinin tamamından yeni raporların açıklanmasının ardından, bu reklamların önceden düşündüğümüzden daha fazla kullanıcıya ulaştığını biliyoruz.

Cook, sosyal medya şirketlerinin yol boyunca çok şey öğrendiğini söyledi ve muhtemelen bu duruşmalarda ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi edineceğiz dedi. York şirketleri aynı değildir, tüm teknoloji şirketleri aynı değildir. Farklı değerlere, farklı ilkelere, farklı iş modellerine sahipler. dedi.