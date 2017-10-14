Apple CEO'sunun iPhone X'i cebinden düştü (Video)

Apple iPhone X için üretim gecikmeleri olacağı son zamanlarda gündemden düşmüyor. Gelecek yılın ortasına kadar gecikeceğini söyleyenler bile var. Ancak adınız Tim Cook ve Apple'ın CEO iseniz tabii ki durum böyle olmayacaktır. Ağustos ayında, iPhone X tanıtılmadan önce Cook’un pantolon cebinde iPhone X olduğu söylenen bir telefon görüntüsü haber olmuştu. Bu resimde tam olarak cebinde hangi telefonun olduğunu söylemek imkansızdı. Bugün, yeni bir video, CEO’nun sağ cebinde iPhone X taşıdığını açıkça ortaya koyuyor.



Allta izleyeceğiniz video, geçen hafta Oxford Üniversitesi'ndeki Q & A oturumunda çekildi. Cook, bir koltukta oturuyordu ve iPhone X koltuğa düşene kadar yavaş yavaş cebinden çıktı. Belki de Face ID kullanarak hızlı bir şekilde cihazın kilidini açtı ve koltuğa ters çevirdi. Bu arada, arkasında dikey olarak monte edilmiş çift kamera kurulumu nedeniyle iPhone X olduğunu söyleyebiliriz.



Apple CEO'su iPhone X’i haftalar öncesinden kullanmaya devam ederken, geri kalanının 3 Kasım'da başlaması beklenen telefonun ön siparişini almak için 27 Ekim'e kadar beklemesi gerekiyor.