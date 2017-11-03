Apple'dan rekor gelir!

Cupertinolu teknoloji devi Apple, bugün 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporlarını yayınladı. Apple için oldukça güzel geçen son çeyrek için CEO Tim Cook açıklamalarda bulundu. Apple CEO'su Tim Cook; dördüncü çeyrekte rekor gelir gelde ettiklerini ve ürün kategorisi bazında hızlı büyüme kaydettiklerinin altını çizdi.

Açıklanan raporlara göre Apple, 2017'nin dördüncü çeyreğinde 52.6 milyar gelir elde etti. Bu gelirin 8.7 milyar dolarının kar olduğunu belirtelim. Son çeyrekte 46.7 milyon ünite iPhone, 10.3 milyon ünite iPad ve 5.4 milyon ünite Mac satan firma, hizmetleri ile de gelirine gelir kattıyor.

Ancak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın iPhone X'in gölgesinde kalması 2017'nin dördüncü çeyreğindeki gelirleri etkilemiş gibi görünüyor. Bugün satışa sunulan iPhone X ile birlikte Apple'ın 2018 yılının ilk çeyreğinde kendi rekorunu tekrar kırması bekleniyor. iPhone X sayesinde Apple'ın 2018'in ilk çeyreğindeki gelirin 87 milyar doları bulması bekleniyor.