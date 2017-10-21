Apple, Foxconn ile iPhone X üretim gecikmelerini görüşecek

Apple'ın COO’su Jeff Williams, Apple'ın iPhone X'le ilgili söylentilere neden olan üretim problemleri ile ilgili, Tayvan'da bu ayın sonunda sözleşmeli üreticisi Foxconn'un başkanıyla görüşmeyi planlıyor. Apple, iPhone ve iPad'i montajı için bir dizi farklı şirket kullanırken, iPhone X sadece Foxconn tarafından üretiliyor. İcra başkanı Terry Gou, Williams ile 3 Kasım lansman gününe kadar tüketicilerin kullanımına sunulan iPhone X birimlerinin sayısını sınırlayabilecek üretim gecikmelerini görüşecek.

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, cihazın 3 Kasım'da başlatıldığında, sadece 2 milyon ila 3 milyon iPhone X biriminin Apple tarafından gönderileceğini tahmin ediyor. Apple'ın COO'sı 23 Ekim'de TSMC'nin 30. doğum gününü kutlamak için Tayvan'da olacak. Çip üreticisi Apple'a 2017 iPhone modelleri için A11 Bionic yongaları tedarik ediyor.

Foxconn'un yan kuruluşu Sharp, LG'nin Innotek ünitesi ile birlikte, TrueDepth Kamera ile kullanılan 3B sensörün üretiminden sorumlu. Sensör, Face ID'nin yüz tanıma özelliğinin çalışmasına yardımcı oluyor. Bu bölümün üretimi ile ilgili sorunlar, montaj hattını devreden çıkardığı iPhone X ünitelerini olumsuz etkilemekle birlikte, Sharp, getirilerin arttığını söylüyor. Hala duruma aşina bir isimsiz teknoloji yöneticisi, verim oranının hâlâ, iPhone X'in montaj hattını tam kapasitede boşaltmasına izin verecek kadar yüksek olmadığını söylüyor.

Yuanta Investment Consulting analisti Jeff Pu, Apple'ın 2017 yılının dördüncü takvim çeyreğinde 32 milyon adet iPhone 8 ve iPhone 8 Plus üretmesini bekliyor. Apple'ın 35 milyon iPhone X telefonu üretmeyi umduğunu söylüyor.