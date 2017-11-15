Apple, giyilebilir ürün pazarında zirvede!

iPhone 8 ve iPhone X etkinliğinde dünya genelinde Rolex'i geçerek, en çok satan saatler arasında ilk sıraya oturan Apple Watch, Cupertinolu firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Araştırma şirketi Canalys, Apple'ın çok hoşuna gidecek olan yılın üçüncü çeyreğine ait Apple Watch satış rakamlarını açıkladı.

Canalys'in açıklamalarına göre; Apple 2017'nin üçüncü çeyreğinde 3.9 milyon ünite Apple Watch sevkiyatı gerçekleştirdi. 3.9 milyon sevkiyatın 800 binini ise LTE destekli Apple Watch Series 3 oluşturuyor. Series 3'ün bu kadar çok satması, kullanıcıların iPhone yükseltir gibi Apple Watch yükselttiğini gösteriyor.

Apple'ın fiyat açısından en büyük rakibi olan Xiaomi ve Fitbit'i bile geride bırakması büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Xiaomi 2017'nin üçüncü çeyreğinde 3.6 milyon giyilebilir ürün satabilmiş. Xiaomi'nin ürünlerinin ucuz olmasına rağmen Apple Watch'un gerisinde kalması, Çinli dev için can sıkıcı bir durum olmuş.

Fitbit ise bu dönemde 3.5 milyon ürün sevkiyatı gerçekleştirebilmiş. Canalys, Apple Watch Series 3 ile asıl sıçramanın 2018'in ilk çeyreğinde yaşanacağını söylüyor. Tahminlere göre; 2018'in ilk çeyreğinde Apple, 4.1 milyon veya 4.2 milyon seviyesinde bir sevkiyat gerçekleştirerek rakipleri ile olan arasını açacaktır.