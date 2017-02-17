Apple, Hindistan'a iPhone fabrikası açıyor

Reuters’un haberine göre Apple'ın Hindistan'da iPhone'ları üretim planları hayata geçiyor. Haber ajansı, sanayiden gelen iki farklı kaynaktan aldığı bilgilere göre, Apple'ın Tayvanlı üretim ortağı Wistron Corp'un, Bengaluru'nun (Bangalore) güneyindeki Hint teknoloji merkezindeki bir montaj fabrikası inşa etme sürecinde olduğunu doğruladığını iddia etti.



Bilgilere göre önümüzdeki birkaç ay içinde açılacak açılacak ve tamamen telefon üretimine odaklanacak. İlk iPhone üretimi iPhone SE ile olacak. Cupertino'nun gelişmekte olan pazarlarda tüketicileri cezbetme fikriyle modeli piyasaya sürdüğünü düşünürsek, en ucuz iPhone SE’nin ilk olması şaşırtıcı görünmüyor.

The Economic Times tarafından daha önce yayınlanan bir raporda, Apple'ın başlangıçta 300.000 ila 400.000 iPhone SE birimi üretmeyi planladığı belirtildi. Yerel imalat ve potansiyel devlet vergisi, telefonun fiyatını belirli bir derece düşürecek. Ancak, Güney Asya ülkesinde markayı popülerleştirmek için Tim Cook'dan daha fazla şey yapması bekleniyor.

Hindistan'daki akıllı telefon alımlarının çoğunluğu 150 dolardan daha az bir fiyatla satılmaktadır ki bu, iPhone SE'nin şu anki 424 dolar fiyatından çok daha düşük.