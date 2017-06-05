İşte Apple'ın son harikası: HomePod!

Apple, WWDC 17'de Siri entegrasyonlu yeni hoparlörünü olan HomePod'u tanıttı. Siri'nin yanında Apple A8 yonga setine sahip olan HomePod, üzerinde tam 7 adet tweeter ve 1 adet woofer barındırıyor. Dilerseniz HomePod'dan iki tane alarak hoparlörleri kablosuz olarak birbirine de bağlayabiliyorsunuz.

HomePod beklendiği gibi Apple Music ile çalışıyor. Dilerseniz AirPlay 2 ile diğer müzik servislerinden de ses aktarımı yapabilirsiniz.

HomePod'da 6 adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar ile Siri ile iletişime geçebilir, telefon görüşmelerinizi yapabilir ve Ev uygulamasını yönetebilirsiniz.

HomePod'un fiyatı ise 349 dolar olarak belirlendi. HomePod ilk etapta Aralık ayında Amerika'da satışa sunulacak.