İşte Apple'ın son harikası: HomePod!

Apple, Siri entegreli yeni hoparlörü HomePod'u tanıttı. İşte HomePod özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!

05/06/2017 21:55

Apple, WWDC 17'de Siri entegrasyonlu yeni hoparlörünü olan HomePod'u tanıttı. Siri'nin yanında Apple A8 yonga setine sahip olan HomePod, üzerinde tam 7 adet tweeter ve 1 adet woofer barındırıyor. Dilerseniz HomePod'dan iki tane alarak hoparlörleri kablosuz olarak birbirine de bağlayabiliyorsunuz.

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HomePod beklendiği gibi Apple Music ile çalışıyor. Dilerseniz AirPlay 2 ile diğer müzik servislerinden de ses aktarımı yapabilirsiniz.

HomePod'da 6 adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar ile Siri ile iletişime geçebilir, telefon görüşmelerinizi yapabilir ve Ev uygulamasını yönetebilirsiniz.

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HomePod'un fiyatı ise 349 dolar olarak belirlendi. HomePod ilk etapta Aralık ayında Amerika'da satışa sunulacak.

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    Yazar: Ender Öztürk

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