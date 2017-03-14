Apple'dan yeni reklam: iPhone 7 - Sticker Fight

Apple, iPhone 7 odaklı yeni reklamını yayınladı. iMessage'a gelen Sticker özelliğini konu alan reklam filmi oldukça renkli eğlenceli görünüyor.

14/03/2017 09:15

Apple, iPhone 7'yi ön plana çıkaran reklamlarına bir yenisini daha ekledi. iPhone 7 - Sticker Fight ismi ile YouTube üzerinden yayınlanan videoda, iPhone 7 ön plana çıkarılmak isteniyor.

iOS 10 güncellemesi ile iPhone 5 ve sonrası tüm iPhone modellerindeki iMessage'a gelen Sticker özelliğini iPhone 7 ile tekrar bizlere hatırlatan Apple, oldukça renkli bir reklam hazırlamış.

iMessage üzerinden App Store'da yer alan Sticker'ları indirerek arkadaşlarınıza sticker gönderebilir ve gelen mesajlara tepkinizi stickler ile gösterebilirsiniz.

    Yazar: Ender Öztürk

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