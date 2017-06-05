iOS 11 ile 32 Bit desteği sona eriyor!

Apple, bugün düzenleyeceği WWDC 17 etkinliğinde yeni yazılım ve ürünlerini tanıtacak. macOS 10.13, watchOS 4, tvOS 11, yeni iPad ve MacBook modellerinin yanı sıra, kullanıcıların büyük bir bölümü en çok iOS 11 sürümünü merak ediyor. iOS 11'in görücüye çıkmasına saatler kala, bu sürüm hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

Apple, bildiğiniz gibi iPhone 5s ile birlikte 64 Bit mimarisine geçiş yapmıştı. iPhone 5s'ten bu yana 64 Bit cihazlar üreten Apple, geçtiğimiz iOS 10.3 güncellemesi ile birlikte, sadece 32 Bit destekli uygulamaların telefonu yavaşlatabileceğini ve güncelleme için geliştirici ile iletişime geçilmesi gerektiğini vurgulamaya başlamıştı.

Geliştiricilere de mail atan Apple, iOS 11 ile 32 Bit uygulamalara sağladığı toleransı sonlandıracak. iOS 11 güncellemesi ile artık 32 Bit uygulamalar App Store aramalarında çıkmayacak. İlerleyen dönemde ise 32 Bit uygulamaların tamamen App Store'dan kaldırılması gündemde.