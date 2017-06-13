Apple, iOS 11'de Samsung ve Android'i nasıl kopyaladı?

Apple geçen hafta iOS 11'i resmen tanıttı ve hala geliştirici önizleme aşamasında olmasına rağmen bunu yüklemek için acele etti.

Tıpkı her yeni iOS sürümünde olduğu gibi dünya şimdi iki farklı kısma ayrılıyor. Biri Apple'ın hayranlarından oluşuyor ve şirketin iOS 11'de yaptığı değişikliklerden dolayı heyecanlanıyor İkincisi de Android topluluğunu temsil ediyor ve gülüyor, çünkü yeni iOS özelliklerinin çoğu Android'de yıllardır çalışıyor.

YouTube'da yayınlanan bir video, Apple'ın Samsung ve Android'den kopyaladığı özelliklerin sadece 6'sını gösteriyor ve hepsi Samsung Galaxy S8 ve iPhone arasındaki yan yana karşılaştırmaya dayanıyor.

Android'den kopyalanan iOS özellikleri

Android'den esinlendiği söylenen özelliklerin ilki, iOS 11'in bir parçası olan tek elle klavye güncelleştirmesidir. Yükleyici XEETECHCARE'in gösterdiği gibi hem iPhone hem de Samsung kullanıcılarına neredeyse aynı görünüm ve özellikler verilmiş. Tahmin edildiği gibi Apple. Bu özelliği sunan ikinci şirket oldu.

Android kardeşine çok benzeyen ikinci iOS 11 özelliği, ekranın alt kısmındaki ekran görüntüsünün özdeş bir minyatürünü değil, aynı zamanda Samsung cihazlarında bulunan düzenleme araçlarını sağlayan gelişmiş ekran görüntüsü aracıdır.

Ardından, kullanıcıların en çok eriştikleri özelliklere kısayollarla iOS 11 tarafından daha da özelleştirilebilen yeni Kontrol Merkezi var. Samsung'da bu kısayollara hızlı işlemler deniyor ve bu özellik her zaman vardı ancak, iOS kullanıcıları şimdi keşfediyorlar.

iPhone ve Samsung'da Kontrol Merkezi ve hızlı işlemler

Android'den esinlenmiş olan ve kullanıcıların kilit ekranında önizlemeleri gizlemesine izin verilen seçenekleri de iOS 11'de yer alıyor. Tabii ki de, bu ayarlar Android ve Samsung telefonlarında uzun süredir zaten mevcut ancak, Apple kullanıcıları bunları 2017'de almaya başlıyor.

Ayrıca, iOS 11, belirli bir uygulama tarafından kullanılan depolama alanını boşa çıkaran, ancak dokümanlarını ve verilerini koruyan "Uygulamaları Boşalt" adı verilen yeni bir özellik alıyor. Tabii ki, bu, Android'deki mevcut önbellek seçeneğine benziyorancak, burada kullanıcılara alan boşaltmak, uygulamayı yönetmek ve tüm verileri aynı menüden temizlemek için bonus seçenekleri sunuluyor.

Ve en önemlisi de, Samsung'un süper benzeri bir ekran kayıt aracı var. Bu kayıt aracı, ekranda olanları yakalamanıza ve ardından videoyu galeriye kaydetmenize izin veriyor. Samsung Galaxy S8'de hızlı kayıt ve ekran görüntüleri sunan bir özellik var.

Bu iOS özelliklerinin Android'den esinlendiği açıkça görülmekle birlikte, ilginç olan şey ise Apple’ın tanıtımda bunları ilk büyük yenilikler olarak ilan etmesi oldu.

Sonraki sayfalarda aynı olan özelliklerin karşılaştırmasının yer aldığı ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.