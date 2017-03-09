Apple iPhone 8, böyle görünebilir

Apple’ın bu yıl, kullanıcılarını sevindirecek özelliklere sahip bir iPhone 8 tanıtması bekleniyor. Kenardan kenara kavisli AMOLED ekran özelliğine sahip telefonun, Touch ID özelliği ekrana entegre edilecek. Ayrıca, telefonun kilidini açmak ve doğrulama yapmak için "devrim niteliğinde" bir ön yüz kamerası kullanılması bekleniyor.

OLED ekranının boyutunun 5.8 inç olduğu söyleniyor ancak ekranın bir kısmı ekrana gömülü Ana Sayfa düğmesi için ayrılmış ve aktif ekran yaklaşık 5.1 ila 5.15 inç olacak.



Japonya'dan gelen haberler ise Apple iPhone 8'in (diğer bir deyişle iPhone X veya iPhone Edition) piyasaya sürülmesinde gecikme olacağını yönünde oldu. Macotakara sitesine göre, Apple hala ünitenin tasarımı için çalışıyor ve parça ve malzemelerin çeşitli kombinasyonlarını test ediyor. Buna göre iPhone 8, Eylül ayındaki tanıtımda 2017 model iPhone hattının geri kalanıyla birlikte tanıtılıp, Kasım ayına kadar piyasaya sürülmeyebilir.



Bu sızıntıları göz önünde bulundurarak iPhone 8’in maket modelini yapan grafik tasarımcı AlHasan Husni, iPhone 8’in neye benzeyeceğini bizlere gösteriyor. Husni, pek çok iPhone kullanıcısının olmasını istediği "karanlık mod" özelliğini de iOS 11 ile birlikte mock-up telefonda yer vermiş. Moc-kup ayrıca, kullanıcıların üzerinde sağa kaydırarak çoklu görev moduna erişmek için sanal Ana Sayfa tuşu dokunsal geribildirimi içeriyor.

Peki siz böyle bir iPhone 8 olsun ister misiniz?

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu mock-up tasarımı inceleyebilirsiniz.