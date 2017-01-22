Apple iPhone 8 Edge böyle olabilir! (Video)

Apple’ın iPhone modeli her yıl merakla beklenir ancak, 2017’de ayrı bir heyecanlı tanıtımı olacak gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone’un doğuşunun onuncu yılı anısına iPhone 8’de büyük değişiklikler yapacak. En azından şimdiye kadar gelen iddialar bu yönde.

Apple iPhone 8 bu yılın Eylül ayında tanıtılacak ancak, çoktan söylenti ve sızıntı özellikleri yayınlanmaya başladı. Bunun yanısıra iPhone 8 konsept tasarımlarda yayınlanmaya devam ediyor.

Kavisli ekran ile gelmesi beklenen iPhone 8 Edge modelinin özellikleri hakkında gelen bilgiler arasında 3D Touch, ekrana entegre parmak izi tarayıcı, 4GB RAM ve 5.8inç FHD AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor ve dört çekirdekli Apple A11 yongaseti ile güçlendirilecek. Kamera departmanında arka tarafta 12MP çift kamera modülüne sahip olan telefon, 7MP ön kamera ile bekleniyor ve buna bir de retina tarayıcı eşlik edecek Dövme Çelik malzeme ile gelen iPhone 8 Edge, IP68 sertifikalı su ve toza dayanıklı özelliğe sahip olacak.

Şimdiye kadar gelen bilgi ve söylentiler bu yönde ve aşağıda ve sonraki sayfalarda bu özelliklere sahip iPhone 8 Edge konseptini inceleyebilirsiniz.