iPhone 8 Plus Galaxy Note 7'nin kaderini mi yaşayacak?

Apple iPhone 8 Plus'da bulunan şişmiş pil sorunu ile ilgili sosyal medyaya yayılan görüntülerden sonra şirket, telefonları, pilleri ve olayın gerçekliğini araştırmaya başladı. Sosyal medya mesajlarından birinde pilin şişmesi ile telefonun ekranını doğrudan kasadan ayrıldığını gösteren resimler içeriyor.

Örneklerden birinde, telefonun sahibi, cihazı resmi bir Apple kablosu ve güç adaptörü kullanarak şarj ederken şişme yaşandığını söyledi. Şişkin pil ile ikinci iPhone 8 Plus sahibine göre, telefon ekranı patladığında telefonun içindeki pil normal boyutun çok katına çıktı. Apple'ın şişmiş pilleri soruşturma kararı sıradan değil. Apple'ın politikaları hakkında bilgisi olan birine göre, şirket rutin olarak şişmiş bir pil sorunu yaşayan daha eski iPhone modellerini de inceliyor.

Batarya sorunları, Samsung Galaxy Note 7 faciasından yaklaşık bir yıl sonra geliyor ve Samsung, iki kez geri çağırmanın ardından telefonu geri çekmek zorunda kalmıştı. Şimdilik iPhone 8 Plus ile ilgili yoğun bir şikayet yok ancak, iPhone 8 Plus'ın pillerini üreten ATL firmasının ayrıca Galaxy Note7 pillerini ürettiğini de belirtelim.