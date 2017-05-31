Apple iPhone 8'in boyutları yeni görüntülerle gösterildi

Onuncu yıldönümü baskısı Apple iPhone hakkındaki son sızıntılara göre, Apple iPhone 8 modelinin boyutları 143.59 x 70.94 x 7.57 mm olacak. Bu sayıları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm ölçülerinde olan Apple iPhone 7 ile karşılaştırdığımızda, iPhone 8'in iPhone 7'den daha büyük olacağı anlamına geliyor. 158.2 x 77.9 x 7.3 mm ölçülerine sahip olan Apple iPhone 7 Plus'a kıyasla, iPhone 8 daha küçük. Onuncu yıldönümü baskısının kenardan kenara yakın çerçevesiz ekran tasarımı sayesinde, iPhone 7 Plus’dan bile daha büyük ekran sunacak.

Bu yıl çeşitli iPhone görüntüleri yayınlayan Benjamin Geskin, iPhone 8’in boyutlarına dair, herkesin anlayabileceği ilginç görüntüler oluşturdu. Birinci görüntüde, Apple iPhone 8'i Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus arasında gösteriyor. İlginç olan şey, iPhone 8'in ekranının, büyük olmasına rağmen, iPhone 7 Plus yanında oldukça küçük görünmesidir. Oluşturulan ikinci görüntüde ise Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ arasında Apple iPhone 8'i gösteriyor.

Aşağıda yayınlanan bu görüntüleri inceleyebilirsiniz.