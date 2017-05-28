iPhone 8'in tanıtım tarihi belli oldu

Apple'ın yıllık telefon tanıtımını bu yılın eylül ayında gerçekleştirmesi bekleniyor ve bu arada şirket düzenleyeceği etkinlikte, yeni iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ı duyuracak. Apple personeline gönderildiği iddia edilen notta, tanıtımın 17 Eylül'de yapılacağını ortaya koyuyor.

Personel notunda, AppleCare personelinin en yoğun olacağı günler için karartma tarihlerinden bahsediliyor. Tarihler 17 Eylül ve 4 Kasım arasında değişiyor. 17 Eylül günü pazar gününe denk geliyor ancak, etkinliğin o tarihte gerçekleştirileceği ihtimali çok düşük. Bu tür etkinliklerde son bir kaç yılda nasıl düzenlendiğini görüyoruz. 2016 yılında Apple, iPhone etkinliğini 7 Eylül Çarşamba günü düzenledi.

Benjamin Geskin tarafından yayınlanan bir notta, "Bildiğiniz gibi, Eylül ayında yeni ürün duyuruları ve lansmanları var" dedi. Benjamin Geskin, son zamanlarda iPhone 8 ile ilgili pek çok söylenti paylaştı, ancak paylaştığı bazı bilgilerinden %100 emin olmadığını söyledi.

Bununla birlikte, resmi açılış tarihi henüz açıklanmadığından, bu bilgilere kesin gözüyle bakmamalıyız. Ayrıca, yeni telefonların çıkış tarihi, telefonun açıklanacağı birkaç gün sonra 25 Eylül olarak belirtildi. Bazı raporlarda ise iPhone 8'in gönderimlerinin üretim sorunları yüzünden ertelenebileceği iddia edildi.

Yeni iPhone 8'de Optik Dokunma Kimliği bekleniyor

Daha önce yayınlanan bir rapora göre, iPhone 8'in OLED ekranında optik bir Touch ID özelliği olabilir. Optik parmak izi sensörü, kullanıcıların parmaklarını ekranda tutmalarını ve telefonun kilidini açmalarını sağlar.

Bunun dışında, iPhone 8, 4.7-inç iPhone 7s ve 5.5-inç iPhone 7s Plus gibi kablosuz şarj ile birlikte gelecek. Dahası, OLED iPhone'un 5.8 inçlik uçtan uca ekrana sahip olması ve en yeni A11 işlemciyi çalıştırması bekleniyor. Ayrıca 3D yüz tanıma ve artırılmış gerçeklik özellikleri ile gelecek.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda şimdiye kadar sızdırılan iPhone 8 fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.