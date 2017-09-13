Apple iPhone X için ilk reklam filmi yayınlandı

Apple, yeni iPhone modeli iPhone X için ilk reklam filmini yayınladı.

13/09/2017 11:10

Dün akşam son model akıllı telefonlarını tanıtan Apple, bugün de iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri için ilk reklam filmlerini yayınladı. Yaklaşık 70 saniye süren reklam filmi, "MeetiPhone X" olarak adlandırılmış. 

Bir ana menü düğmesinin olmamasının yanı sıra reklam ayrıca, kullanıcıları iOS 11 eko-sisteminde nerede olursanız olun, telefonun ana ekranına götüren hızlıca hareket jestini gösteriyor. Yeni özellikler arasında  Wireless Charging, A11 Bionic yonga seti ve Face ID yer alıyor

Aşağıda yayınlanan reklam filmini izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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