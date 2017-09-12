Apple iPhone X tanıtılmadan özellikleri sızdırıldı

Apple’ın iPhone X olarak tanıtılması beklenen premium akıllı telefonu şimdiye kadar birçok kez sızdırıldı. Şimdi de tanıtımına saatler kala beklide son sızıntı bilgileri Ruslar tarafından yayınlandı.

Yayınlanan bir resim, görünüşe göre Apple’ın iPhone X modelinin özelliklerini ve farklı sürümlerini listeleyen bir taşıyıcı veritabanından alınmış.

iPhone X'in özellikleri arasında ekranı 1125 x 2436 piksellik 5.8 inç olarak listelenmiş. Elbette bir AMOLED ekran bekliyoruz. Ayrıca liste, 2.5 GHz Apple A11 yonga seti, 12 MP kamera seti ve 3 GB RAM özelliklerini gösteriyor. Nihai RAM ve dahili depolama miktarları ile ilgili söylentiler burada bir kez daha yinelendi gibi görünüyor. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre 1199 USD'ye mal olacak olan 512 GB'lık bir sürümü görebiliyoruz.