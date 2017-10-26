Apple, iPhone X'i yetiştirebilmek için Face ID'i mi feda etti?

Çarşamba günü Bloomberg News tarafından yayınlanan bir raporda, tedarikçilerin telefon üretimini hızlandırmak için iPhone X'in yüz tanıma sisteminin doğruluğunu azaltmasına izin verdiklerini iddia etti.

Apple, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bloomberg'in Apple'ın Face ID'nin doğruluğunu azalttığına dair iddiası tamamen yanlış" dedi.

Bloomberg raporunda, duruma aşina olan kişilere yakın kaynaklar, Apple'ın Face ID sistemi için sensörlerin bazı teknik özelliklerini rahatlattığını ve böylece parçaların test edilmesini daha hızlı hale getirdiğini söyledi.

Bir Bloomberg sözcüsü, şirketin raporunun arkasında durduğunu söyledi. Bu rapor sonrası Apple hisseleri, gün ortası ticarette 155,99 $ % 0.7 düşüş kaydetti.

Face ID sistemi 999 dolarlık iPhone X'in en çok konuşulan özellikleri arasında yer alıyor ve kullanıcılarının yüzlerinin matematiksel bir modelini kullanarak, telefonlarında oturum açmalarını veya aldıkları ürünleri telefonlarına bir bakışla ödeyebilmelerini sağlıyor.

Apple, 12 Eylül'de tanıtılan iPhone 8 ve 8 Plus'a olan az talebin yanı sıra, iPhone X modelinin tedarik sorunu nedeniyle sınırlı sayıda üretileceği veya zamanında satışa sunulamayacağı raporları ile karşı karşıya kaldı.

Apple açıklamasında, iPhone X'in 3 Kasım'da Face ID özelliğiyle planlandığı gibi satışa sunulmasını beklediğini açıkladı.

"Face ID'nin kalitesi ve doğruluğu değişmedi. Yüzlerce kimliğe sahip iPhone'unuzun kilidini açan rasgele bir kişinin milyonda 1 ihtimal olmaya devam ediyor "diye belirtti.

Apple, 12 Eylül’de düzenlediği etkinlikte söylediği gibi rastgele bir kişinin, Face ID aracılığıyla iPhone X'inizin kilidini açabileceği bir milyonda 1 şansı olduğunu ve Bloomberg'in haberinde belirttiği gibi, Apple'ın gereksinimlerini rahatlatıp azaltmadığını söyledi.