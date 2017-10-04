Apple, iPhone'larda ilk olacak bu özelliği test ediyor

Apple dahili olarak şirketin bu yılın başlarında WWDC'de ilan ettiği, ancak hala ETA içermeyen bir servis olan Apple Pay Cash'i denemeye başladı.

Temel olarak, Apple Pay Cash ile iPhone kullanıcılarının, Square Cash ve Venmo gibi benzer şekilde iMessage yoluyla kişiler arasında ödeme yapmalarına izin veriliyor.

Apple, ödeme kartlarını bankamatik kartı için herhangi bir ücret ödemeden kullanılabilir hale getirmeyi vaat etti. Ancak, kredi kartları için yüzde 3'lük bir ücretle iMessage'daki ödeme kartlarını alan kullanıcıların, fonları banka hesaplarına aktarmasına veya diğerleri için Apple Pay ile kullanmalarına izin vermeye söz verdi.

Cupertinolu şirket, çıkış tarihi hakkında bir şey söylememesine rağmen, başlangıç için yılın sonunun en olası hedef olduğuna inanılıyor.

Gelecekteki iOS güncellemelerinde geliyor

Apple'ın açıklaması yaz aylarında düzenlenen WWDC'de yapıldığından, çoğu kişi yeni ödeme sisteminin kullanıcılara iOS 11 ile kullanıma girmesini bekledi ancak, özellik yeni işletim sistemine dahil değildi.

Beta programının bir parçası olarak geliştiriciler için mevcut olan iOS 11.1 beta, bu özellikten yoksun ve Apple'ın, her şeyin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için son zamana kadar eklememe ihtimali var.