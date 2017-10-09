Apple, iPhone'ları bilerek yavaşlatıyor mu?

Bir komplo teorisine göre Apple, insanları yeni iPhone modellerini satın aldırtmak için; çıktığında canavar gibi çalışan iPhone'ları güncellemeler ile yavaşlatıyor. Planlı eskitme olayı olarak da yorumlanan bu komplo teorisi, iOS 11'in yayınlanmasından sonra yine gündeme geldi.

Aldığımızda akıcı şekilde çalışan sıfır sorun çıkaran iPhone 7, şu an garip garip hatalar veriyor, şarjı su gibi gidiyor ve 3D Touch'ta bariz bir şekilde FPS düşüklükleri yaşanıyor. Peki, iOS 10 ile sorunsuz olan telefon ne hikmetse iPhone 8 ve iPhone X'in tanıtılmasından sonra yavaşladı?

Bu konuyu araştıran Futuremark, geçtiğimiz iOS sürümleri ile iOS 11'i karşılaştırıp, gerçekten bir performans düşüşünün olup olmadığını kanıtladı. Futuremark'ın testlerinde iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7 modelleri karşılaştırıldı.

Testler sonucunda; 2013 yılında piyasaya sunulan iPhone 5s'in CPU ve CPU performansın iOS 9'dan iOS 11'e kadar hemen hemen aynı olduğu ortaya çıktı.

Aynı durum iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7 için de geçerli. Diğer iPhone modelleri de iOS 9 ve iOS 10'a göre iOS 11'de de aynı benzer performansı sergiliyor. Peki, kağıt üzerinde performans açısından iyi olan iPhone modelleri, pratikte iOS 11 ile neden kasmaya başladı?

Futuremark, bu durumunun ortaya çıkmasında; yeni güncellemenin sadece yeni iPhone modeli için optimize edilmesini gerekçe gösteriyor. Tabii bu durum Apple'ın da işine geliyor. iPhone 7'si kasan direkt iPhone 8'e cihazını yükseltecek. Aradan 1-2 ay geçtikten sonra yeni iOS güncellemesi gelecek be iPhone 7 eski performansına kavuşacak. iPhone 7'sini değiştirenler değiştirdikleri ile kalacak.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım; eğer iPhone 7 / 7 Plus sahibi iseniz iPhone 8 / 8 Plus'a geçmek için hiç bir bahaneniz bulunmuyor. iPhone 7'nin kasma sorunu Kasım ayının başında gelecek olan iOS 11.1 güncellemesi ile düzelecek. Yaklaşık 3 hafta daha dayanarak cebinizde 2.000 - 2.500 TL'nin kalmasını sağlayabilirsiniz.