Apple, kazada ölen 5 yaşındaki kızın ailesi tarafından dava edildi

Yaşam, James ve Bethany Modisette için 24 Aralık 2014'te sonsuza kadar değişti. Çünkü ailenin beş yaşındaki kızı Moriah'yı korkunç bir trafik kazasında kaybettikleri tarihti. Aile trafik tıkanıklığı yüzünden yavaşlarken arabalarındaydı ancak, adı açıklanmayan 20 yaşındaki bir şoför, saatte 65 mil hızla Modisette'in arabasına çarptı. Peki bu kişi neden yavaşlamadı?

İddiaya göre çarpan sürücü, o anda Apple iPhone 6 ile FaceTime üzerinden görüntülü sohbet yapıyordu. Polisler geldiğinde, FaceTime çağrısı hala devam ediyordu.

Kazayla ilgili dava sırasında, Modisette Apple'ı sanık olarak gösterdi. 2008 yılından bu yana kullanılan bir teknoloji mevcut ve bu teknoloji sürüş sırasında FaceTime ile görüntülü görüşme özelliğinin engellenmesini sağlıyor. Suçlama olarak ise Apple’ın bu teknolojinin patentine sahip olduğu halde bu teknolojiyi telefonlarında kullanmaması gösterildi.

Davacı aileye göre eğer Apple sürüş sırasında FaceTime görüntülü görüşme özelliğinin engellenebildiği bu teknolojiyi kullansaydı, bu kaza gerçekleşmeyecekti.