Apple Kimliği artık iCloud ile değiştirilebiliyor!

Apple, bugün Apple kimliğinizle ilişkili e-posta adresini değiştirme sürecinde dikkate değer bir güncelleme yaptı. Bugünden itibaren, Apple ID'nizi Gmail veya Yahoo gibi bir üçüncü taraf e-posta hizmetinden bir Apple mail alanı ile değiştirebilirsiniz.

Daha önce Apple, yalnızca kullanıcıların Apple Kimliği e-postalarını bir üçüncü taraf sağlayıcıdan diğerine değiştirmesine izin veriyordu. Örneğin, Apple kimliğiniz bir Yahoo e-posta adresiyle ilişkiliyse, onu bir Gmail adresine veya tersine çevirebiliyordunuz. Ancak, Gmail veya Yahoo'dan iCloud ile değiştiremiyordunuz.

Apple, güncellenmiş destek politikasında artık Apple ID'nizi iCloud mail adresi ile değiştirebileceğinizi açıkladı. Bugünden itibaren Apple ID'nizi @icloud.com, @me.com veya @mac.com alan adaları ile kullanabilirsiniz. Peki, bu değişikliği nasıl yapacaksınız?

iPhone'dan Apple ID değiştirme

Ayarlar> [Adınız]> Ad, Telefon Numarası, E-posta bölümüne girin.

Şuradan ulaşılabilir bölümünden geçerli Apple Kimliğinizi silin.

Devam'a tıklayın ve kullanmak istediğiniz Apple kimliğini girin.

Apple ID sitesinden değiştirme

Appleid.apple.com adresine gidin ve oturum açın.

Hesap bölümünden, Düzenle'yi tıklayın.

Apple kimliğiniz altında Apple Kimliğini Değiştir'i tıklayın.

Kullanmak istediğiniz Apple kimliğini girin.