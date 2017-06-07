Apple, kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak polise mi izlettiriyor?

Apple, müşterilerin casusluk skandallarına karışan ABD'deki en büyük teknoloji şirketlerinden biridir. Birçoğu şirketi, hükümetle müşterileri gözetleme ve verilere erişime izin verme konularında güvenlik güçleri ile çalışmakla suçlamaktadır.

Cupertino’lu şirket, San Bernardino teröristlerinden birinin kullandığı iddia edilen kilitli bir iPhone'un şifresini kırmak da dahil olmak üzere 2016 yılının başlarında çeşitli durumlarda bilgi vermeyen ve hükümete karşı savaşan firma konumundaydı.

Bu kez de Apple'ın adı, son birkaç haftadır İngiltere'de yaşanan terörist saldırılarla ilgili yeni bilgi sızdırma taleplerine karıştı. Rolling Stone tarafından yayınlanan bir rapor, Apple’ın bazı hizmetlerinin kullanıcıları gözetlemek ve gerçek zamanlı olarak polise şüpheli faaliyetleri rapor etmek gibi teknik yeteneklere sahip olduğunu iddia etti.

Notlar bulutta saklanırken izleniyor mu?

Özellikle raporda, Apple'ın iCloud'a yüklenen notları izlediği ve tehdit oluşturucu unsurları kolluk kuvvetleri ile paylaştığı iddia ediliyor. Teröristlerin tek bir cihazdaki not alma uygulamaları ya da belirli bir hesaba kaydedilen posta taslaklar gibi yetkili makamlar tarafından tespit edilemeyen yeni iletişim yöntemlerini benimsediği söyleniyor.

Her ne kadar sadece şimdilik bunlar sadece spekülasyon olsa da, Apple CEO'su Tim Cook, şirketin son saldırıların ardından İngiltere hükümeti ile birlikte çalıştığını itiraf etti ancak ayrıntıları açıklamadı.