Apple, LBGT gruplarına bu ürünü ile destek sağlıyor!

Apple, LGBT topluluğunu uzun zamandır destekledi ve hatta bu destek, CEO Tim Cook'un 2014'te cinsel yönelimini kamuya ilan etmeden önce bile varmış.

Apple, GLSEN, The Trevor Project, İnsan Hakları Kampanyası ve PFLAG gibi LGBTQ gruplarına Apple Watch için tasarlanan ve LGBT renklerinin yer aldığı Pride Edition Naylon Örme kordon gelirlerini bir kısmını bağışta bulunuyor. ABD dışında ILGA da, Apple'dan aynı bağışları görüyor.

Geçen sene Apple, Pride 2016 sırasında çalışanlarına benzer bir bant hediye etti ve bu ayın başlarında düzenlenen WWDC 2017 sırasında mevcut Pride Edition bandını satmaya başladı. Apple'ın online mağazasında satışa sunulan aksesuar, hem 38mm hem de 42mm boyutları ile 49 $ fiyat etiketine sahip.

Apple’a göre, bant üzerinde gökkuşağı desenini oluşturmak için 500 iplik birleştiriliyor. Tabiki de bu bandın gelirlerinin LBGT gruplarına gittiği ve o amaçla bu şekilde tasarlandığı belirtilmemiş. Eğer, Pride Edition Naylon Örme bandını satın alırsanız, gök kuşağı renkleri giyerek bu grupları desteklemekle kalmaz, aynı zamanda Apple'ın bandın satışından elde ettiği geliri, bu sapkın gruplara yaptığı bağışlardan kısmen sorumlu olursunuz.