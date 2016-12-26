Apple'dan Nokia'ya ağır darbe

Apple ile Samsung arasındaki patent savaşlarına çoğu kez tanıklık etmiştik. Ancak geçtiğimiz günlerde Apple ile Nokia arasında bir patent anlaşmazlığı yaşanmıştı. Nokia, Apple'ın 32 patentini izni olmaksızın cihazlarında kullandığını ve kullanımları için gerekli telif ücretlerini ödemediğini iddia etmiş ve tartışmanın fitili çekilmişti.

Bu haberleden sonra ilk karşı hamle Apple cephesinden geldi. Hatırlayacağınız üzere Beats firmasını bünyesinde bulunduran Apple, Bose'un Beats'e patent ihlalinden dolayı dava açmasından sonra, Apple Store'da satılan tüm Bose ürünlerini kaldırmıştı. Apple, aynı hamleyi bu sefer Nokia için yaptı.

Nokia'nın sahibi olduğu sağlık sektöründe yer alan Withings'in ürünleri geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Apple Store'dan kaldırıldı. Withings’in Vücut Kardiyo Baskülü, Akıllı Vücut Çözümleyici ve Kablosuz Kan Basıncı Monitörü gibi ürünleri Apple Store'dan kaldırılması, satışları ne ölçüde olumsuz etkiler bilinmez.

Apple ile Nokia arasında patent savaşı sonuçlandığında, Apple'ın ürünleri satıştan çekme kararınından geri adım atıp atmayacağı bilinmiyor. Ancak Beats ve Bose arasındaki dava sonunda Apple geri adım atmış ve Bose ürünlerini tekrar satışa sunmuştu.

Apple'ın davalı olduğu firmanın ürünlerini satıştan çekmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?