Apple, personelini suçladı!

Apple sözcüsü verdiği demeçte, İnsanlar sahnedeki tanıtımından önce aleti kullanıyorlardı. Ve Face ID sisteminin kendi yüzlerini tanımaya çalıştığını fark etmediler. Bu kişiler Craig olmadığı için sistem birçok kez başarısız oldu. iPhone da tasarımına uygun olarak şifre girilmesini istedi. Face ID, tasarlandığı gibi çalıştı. dedi.
ICYMI: Watch Apple's Face ID unlocking fail during its big demo pic.twitter.com/UVJVrCQzvQ— Business Insider (@businessinsider) 14 Eylül 2017
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