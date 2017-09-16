Apple, personelini suçladı!

ICYMI: Watch Apple's Face ID unlocking fail during its big demo pic.twitter.com/UVJVrCQzvQ — Business Insider (@businessinsider) 14 Eylül 2017

Şirket, yeni akıllı telefonu'in lansmanı sırasında, yüz tanıma sistemi'nin sahnede başarısız olmasının sebebinin cihazla alakalı olmadığını, hatanın personelden kaynaklandığını bildirdi.'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü'lar arasında en pahalısı olan'in lansmanı sırasında, şirketin yazılım mühendisi ve, yeni yüz tanıma sistemi'yi kullanarak telefonun kilidini açmaya çalışmış fakat başaramamıştı.Bu olayın ardından birçok kişi, telefonunsisteminin'nin yüzünü tanımakta başarısız olduğu sonucuna varmıştı. Fakat'dan yapılan açıklamada, sahne arkasında çok fazla insanın telefonla oynadığı ve hatanın bundan kaynaklandığı belirtildi.sözcüsü verdiği demeçte,dedi.