Apple, Samsung'u son çeyrekte geçmeyi başardı!

Pazar araştırması şirketi Gartner, 2016 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar istatistiklerini açıkladı. Rakamlar, Apple'ın piyasada %17.9'luk paya sahip olduğunu ve geçtiğimiz 2015 yılının aynı çeyreğine ait %17.7'lik payın biraz üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Samsung ise pazarın %17.8 payı ile ikinci sırada yer aldı. Bu rakam, Güney Koreli şirketin 2015'in dördüncü çeyreğinde yönettiği %20,7'lik pazar payı rakamından aşağıydı. Çinli üreticiler Huawei, Oppo ve BBK sırasıyla; %9,5, %6,2 ve %5,6 pazar payıyla ilk beş sırayı aldılar.

Genel olarak, yılın tamamı için, Samsung en üst sırada yer aldı, Apple ise ikinci sırada geldi.

İşletim sistemi pazarında ise hakimiyet Android'in oldu. Android, pazarın %81,7'sini elinde bulundurarak en üst sıraya yerleşti.

Apple'ın iOS işletim sisteminin payı %17.7'den %17.9'a yükseldi. Windows Phone %1,1'den %0,3'e düştü. BlackBerry OS ise artık hiç kullanılmıyor.