Apple, Samsung'u son çeyrekte geçmeyi başardı!

Gartner, 2016 yılının son çeyrek raporlarını açıkladı. Apple, son çeyrekte Samsung'u az farkla da olsa geçmeyi başardı.

16/02/2017 10:00

Pazar araştırması şirketi Gartner, 2016 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar istatistiklerini açıkladı. Rakamlar, Apple'ın piyasada %17.9'luk paya sahip olduğunu ve geçtiğimiz 2015 yılının aynı çeyreğine ait %17.7'lik payın biraz üzerinde olduğunu ortaya koydu.

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Samsung ise pazarın %17.8 payı ile ikinci sırada yer aldı. Bu rakam, Güney Koreli şirketin 2015'in dördüncü çeyreğinde yönettiği %20,7'lik pazar payı rakamından aşağıydı. Çinli üreticiler Huawei, Oppo ve BBK sırasıyla; %9,5, %6,2 ve %5,6 pazar payıyla ilk beş sırayı aldılar. 

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Genel olarak, yılın tamamı için, Samsung en üst sırada yer aldı, Apple ise ikinci sırada geldi.

İşletim sistemi pazarında ise hakimiyet Android'in oldu. Android, pazarın %81,7'sini elinde bulundurarak en üst sıraya yerleşti. 

Apple'ın iOS işletim sisteminin payı %17.7'den %17.9'a yükseldiWindows Phone %1,1'den %0,3'e düştü. BlackBerry OS ise artık hiç kullanılmıyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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