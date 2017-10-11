Apple, esnek ekranda Samsung'dan çok LG'ye güveniyor

Son gelen bilgilere göre Samsung, nihayet katlanabilir telefon modellerini sınırlı sayıda da olsa üretimine başlıyor. Ancak Kore medyasına göre Apple, esnek bir OLED panele sahip iPhone prototipi üretimi ile ilgili LG'yi görevlendiriyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda görebileceğiniz bazı Apple patentleri sızdırıldı. Şu anda, Apple'ın iPhone X ve 2018 model iPhone modelleri için OLED ekran ihtiyacı Samsung tarafından temin edilecek ancak, Cupertinolu şirket Apple’ın esnek OLED panele sahip iPhone prototipi ile ilgili LG'yi görevlendirmesi dikkat çekiyor.

LG, 2019’a kadar Apple’ın toplu sipariş vereceği miktarları yerine getirmeye hazır bir OLED ekran fabrikasına sahip olacak. Ancak esnek OLED ekran panellerini üretimi 2020’ye sarkacak. Apple, kendi esnek OLED ekranlarını geliştirmeden önce Samsung’un neler yapacağına bakmak istiyor olabilir.

Apple'ın esnek OLED ekranların üretimi için esnek telefon patentleri ve araştırmalarında ileride olan ve önümüzdeki yıl esnek bir telefon çıkaracak olan Samsung'u seçmemesinin nedeni ise basit. Apple, en büyük rakibi Samsung’un şirketin yeni esnek OLED ekran teknolojisini üretim aşamasında sızdıracağını düşünüyor. Bu yüzden esnek OLED ekran üretimi için LG’yi seçiyor.