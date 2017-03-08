Apple, Samsung'u beşe katladı

Araştırma firması Strategy Analytics'e göre, Apple geçen yıl büyük vurgun yaptı ve akıllı telefon pazarındaki kârın neredeyse % 80'ini ede etti. Bu miktar endüstrinin işletme kazancından 54 milyar dolara tekabül ediyor.

Cupertino'dan gelen ekip, masadaki tüm diğer telefon üreticilerinin paylaşacağı 10 milyar dolarlık parayı bıraktı. Kalan 10 milyar doların 8.3 milyar doları Samsung'un mobil bölümüne gitti. Elbette, Note 7 faciası olmasaydı, bu rakam 10 milyar dolar olabilirdi. Ancak Apple Samsung'un tüm akıllı telefonlarından dört kat daha fazlasın iPhone satmayı başardı.

Geri kalanının yaklaşık bir milyarını (% 1.6) Huawei aldı ve şirket bu rakam ile yıl en yüksek büyüme oranına sahip. Oppo ve Vivo sektörün kârının sırasıyla % 1.5 ve % 1.3'ünü aldı.

Peki LG, HTC, Sony, Motorola ve diğer önemli firmalar ne durumda? LG ve Sony geçen yıl çok fazla kâr etmemiş olabilir ancak, bu yıl tanıtılan LG G6 ve Sony Xperia XZ Premium ile dengeler değişebilir.

Yine de, Apple'ın sonbaharda kavisli OLED ekrana sahip daha da eşsiz bir iPhone 8'i tanıtacağı söylentileri göz önüne alındığında, diğer firmaların pazardaki payının ne olacağı tahmin edilemez.