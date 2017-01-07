Apple, Samsung'un arka bahçesine göz dikti

Apple, dünya çapında düzinelerce ülkede bulunan yüzlerce perakende mağazasına sahip. Ancak bir sonraki büyük açılımı özellikle önemli olacak. Şirket, ilk perakende yerini Güney Kore'de açmayı planlıyor. Elbette burası önemli bir yer, çünkü Güney Kore, Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un evidir.

Apple sözcüsünin Cuma günü Reuters’a yaptığı açıklamada, “İlk Apple Store'umuzu Kore'de açmaktan heyecan duyuyoruz. Dünyanın ekonomik merkezlerinden biri ve telekomünikasyonda lider. Şu anda Seul'deki müşterilerimize tüm dünyadaki Apple müşterileri tarafından sevilen servis, eğitim ve eğlence ürünlerini sunacak ekibi seçiyoruz." Dedi.

Samsung telefonlarının hala geniş bir farkla ülkedeki en popüler cihazlar olmasına rağmen, Apple'ın popülerliği giderek artan Güney Kore'de varlığı mevcut. Ülkedeki ilk perakende yerinin açılması, Apple'ın cihazlarının satışının hızlandırmasına kesinlikle yardımcı olabilir.

Reuters, Apple’ın Seul’de açacağı perakende mağazasına 15 personel açıklığı olduğunu bildiriyor. Apple Store Güney Kore'nin başkentinde yer alacak ama tam olarak nerede olduğu şu anda belirsiz.