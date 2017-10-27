Apple Store bakıma girdi!

Apple, online alışveriş mağazası olan Apple Store'u bugün bakıma aldı. Amerika'da iPhone X'i bugün itibariyle ön siparişe sunacak olan Apple, Apple Store'u bu yüzden bakıma aldı. Ancak yaklaşık 4-5 saattir bakımda olan Apple Store'a yeni ürünlerinde eklenmesi bekleniyor.

Bildiğiniz gibi Apple, Ekim etkinliğini atlayacağını ve yeni ürün tanıtmayacağını açıklamıştı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, son röportajında Mac mini modelinin ölmediğini yeni modeller ile karşımıza çıkacağını açıklamıştı. Tahminlere göre Apple Store bakımdan çıktıktan sonra yeni Mac mini modeli sessiz sedasız satışa sunulabilir.

Son olarak iPhone X'in 3 Kasım tarihinde; Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur , Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, UAE, İngiltere, ABD ve ABD Virgin Adaları'nda satışa sunulacağını belirtelim.