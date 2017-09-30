Apple Store’da sakat kaldı!

Florida'da yer alan Apple Store’da üzücü bir kaza yaşandı.

30/09/2017 17:00

iPhone‘una kılıf almak için mağazaya giden bir kadın müşterinin koluna, rafları tutan metal ayak düştü ve kadının iddiasına göre kadın kalıcı olarak sakat kaldı.

1506760406_apple-store.jpg

Olayın ardından yaralanan ve iddiasına göre kalıcı şekilde sakat kalan kadın, Apple’a dava açtı.Açılan davada Ciddi şekilde yaralanan kazazede, acı çekmeye devam ediyor ve bu yaralanması kalıcı ifadelerine yer verildi.

1506760415_doncaster-847x420-stores-dh.jpg

Verilen beyana göre olay, Apple Store çalışanının kadına iPhone kılıflarının yerini gösterirken yaşandı. Bakalım önümüzdeki günlerde dava nasıl şekillenecek ve Apple, bu olayla ilgili bir açıklamada bulunacak mı?

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER