Apple Store’da sakat kaldı!

iPhone‘una kılıf almak için mağazaya giden bir kadın müşterinin koluna, rafları tutan metal ayak düştü ve kadının iddiasına göre kadın kalıcı olarak sakat kaldı.

Olayın ardından yaralanan ve iddiasına göre kalıcı şekilde sakat kalan kadın, Apple’a dava açtı.Açılan davada Ciddi şekilde yaralanan kazazede, acı çekmeye devam ediyor ve bu yaralanması kalıcı ifadelerine yer verildi.

Verilen beyana göre olay, Apple Store çalışanının kadına iPhone kılıflarının yerini gösterirken yaşandı. Bakalım önümüzdeki günlerde dava nasıl şekillenecek ve Apple, bu olayla ilgili bir açıklamada bulunacak mı?