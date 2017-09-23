Apple TV 4K, 4K içerik indiremiyor!

Apple, 4K desteğine rakiplerine göre yaklaşık 5 yıl sonra iPhone X etkinliğinde geçiş yaptı. Apple TV 4K modelini yepyeni bir keşifmiş gibi sunan Cupertinolu firma, iTunes'ta sahip olduğunuz 1080P filimleri ücretsiz olarak Apple TV 4K ile 4K çözünürlükte izleyebileceğinizi açıklamıştı.

Apple sözünde durduğunu bugün yayınladığı destek yönergeleri ile kanıtladı. Evet, Apple TV 4K modelinde 4K filimleri izleyebiliyorsunuz ama indirmeden! Yani Apple TV 4K modeline sahipseniz, 4K çözünürlüğündeki iTunes'taki filmleri, Stream yaparak izleyebiliyorsunuz.

Ancak burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Kimin evinde 4K, HDR ve ses kodekleri sıkıştırılmamış filmleri akıcı bir şekile Stream edecek internet bulunuyor? Ayrıca filmlerde çözünürlük seçme opsiyonu yer almıyor. Yani internet hızınız kötüyse filmleri 4K yerine 1080P veya 720P de izleyebilirsiniz.

4K filmlerin indirilmemsi sadece Stream yapılması ve bunun etkinlikte açıklanmaması birçok kullanıcının tepkisini çekecektir. Bakalım Apple, bu konuda bir hamle yapıp, 4K filmleri indirme opsiyonunu Apple TV 4K modeline ekleyecek mi?