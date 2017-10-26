Apple ürünleri, iPhone X'ten ilham alınarak yeniden tasarlandı!

Apple, iPhone X ile birlikte Bezel tasarım olarak isimlendirilen tasarıma geçiş yapmıştı. Bezel tasarıma notch yani çentik ile geçiş yapan Cupertinolu dev, iPhone X'in kullanım alanınını kısıtlayabileceği gerekçesi ile büyük tepki topladı. Ancak çoğu otorite iPhone X'teki notch'un kullanıma olumsuz etki etmediğin dile getiriyor.

Curved.de sitesi şu sıralar sükse yapan iPhone X'in tasarımından ilham alarak, Apple ürünleri olan MacBook Pro, iMac, iPad ve Apple Watch'u yeninden tasarladı. iPhone X'in bezel ve notch tasarımından ilham alınarak tasarlanan konseptler, göze oldukça hoş görünüyor.

Özellikle MacBook Pro'nun konsept tasarımı gelecek nesillerde gelecek olan modellerin nasıl olacağı hakkında bizlere ipuçları veriyor. İşte karşınızda birbirinden güzel bezel+notch tasarımlı Apple konseptleri.